Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: unsittlich berührt

Polizei bittet um Hinweise + Einbrüche in Niederweimar und Marburg + Kontrolle endet in der JVA + BMW X4 gestohlen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- unsittlich berührt / Polizei bittet um Hinweise

Unsittlich berührt wurde am Dienstag (21.11.2023) eine 26-Jährige. Sie war gegen 20:45 Uhr zu Fuß in der Lahnstraße unterwegs. Plötzlich griff ihr ein Unbekannter von hinten ans Gesäß und zwischen die Beine. Sie schrie den 20-30 Jahre alten Mann an, der daraufhin von ihr abließ und in Richtung Bahnhofstraße ging. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in einem Sexualdelikt und bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu dem etwa 167 cm großen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Drei-Tage-Bart geben? Er soll schlank und ein "dunkler Hauttyp" sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Hoodie. Wem ist der Mann vor oder nach dem Übergriff aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Weimar-Niederweimar: drei Einbrüche in Niederweimar

Am Freitag (17.11.2023) kam es in der Straße "Am Roten Weg" zu zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser. Zwischen 15:10 Uhr bis 19:20 Uhr drangen unbekannte Täter durch zuvor zerstörte Fensterscheiben in die Wohnhäuser ein und durchsuchten mehrere Zimmer nach Stehlgut. Mit Schmuck, einem Mobiltelefon und einem Rucksack flüchteten die Diebe. Im Zeitraum von Freitag bis Samstag (18.11.2023), 17:00 Uhr kam es in der Straße "Am Sandfuß" zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus. In diesem Fall zerstörten die unbekannten Täter ebenfalls ein Fenster um in das Haus zu gelangen. Hier stahlen sie einen Kaffeevollautomaten, Euro-Starterkids und ein Konfirmationskreuz. Der summierte Sachschaden drei Taten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg- Wohnung durchwühlt

Unbekannte drangen am Montag (20.11.2023) in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße ein. Vermutlich drückten die Eindringlinge die Türfalle auf und gelangten in die Wohnung. Dort durchwühlten sie das Wohn- und Schlafzimmer. Sie flüchteten mit Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Sudentenstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Cappel: Kontrolle endet in der JVA

Beim Erblicken einer Polizeistreife nahm gestern Abend (21.11.2023) ein 37-Jähriger Reißaus. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Mann in der Beltershäuser Straße. Der Grund seines Fluchtversuchs stellte sich schnell heraus: Zum einen hatte der Marburger eine kleine Menge Amphetamin einstecken, zum anderen wurde er per Haftbefehl gesucht. Die Beamten nahmen ihn fest. Da der 37-Jährige die offenstehende Zahlung des Haftbefehls nicht aufbringen konnte, muss er nun seine Strafe in einer hessischen Justizvollzugsanstalt absitzen. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz rechnen.

Kirchhain: BMW X4 gestohlen

In der Joseph-Haydn-Straße ließen Diebe in der vergangenen Nacht (22.11.2023) einen rund 45.000 Euro teuren BMW mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Diebe gegen 01:20 Uhr an dem blauen X4 zu schaffen machten. Sie überwanden die Diebstahl- und Startsicherungen des Wagens und fuhren davon. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in der vergangenen Nacht in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Joseph-Haydn-Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen X4 mit den Kennzeichen "MR-FS 204" machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Gladenbach: Unfallflucht

Dienstagmittag (21.11.2023), gegen 13:30 Uhr fuhr eine 65-Jährige mit ihrem schwarzen Micra auf der Karl-Waldschmidt-Straße in Richtung der Hainstraße. In Höhe des Stadtgebäudes fuhr ein Unbekannter vom dortigen Parkplatz kommend auf die Karl-Schmidt-Straße ein. Hierbei übersah er offenbar den Nissan der 65-Jährigen und touchierte diesen an der rechten hinteren Fahrzeugtür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Unbekannte in Richtung Hainstraße davon. Die Reparatur des Micras wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Stadtallendorf: Parkplatzrempler

Beim Ein- oder Ausparkten streifte ein Unbekannter am Montagmorgen (20.11.2023) zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr einen auf dem Parkplatz des EKZ abgestellten weißen VW Touran an der hinteren linken Fahrzeugseite und flüchtete im Anschluss. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Wer hat den Unfall auf dem mittigen Parkstreifen gegenüber des Einkaufswagenunterstands, linksseitig der Drogerie Müller, in der Herrenwaldstraße mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf: auf E-Scooter aufgefahren

Bei einer weiteren Verkehrsunfallflucht stürzte ein E-Scooter-Fahrer und verletzte sich leicht. Der 55-Jährige war am 15.11.2023, um 14:15 Uhr auf der Herrenwaldstraße unterwegs. Er fuhr von der Bahnhofstraße kommend in Richtung der Niederkleiner Straße. Dort bog er in den Kreisverkehr "Pustebluenkreisel" ein. Aus Richtung der "Straße des 16. Juni" kommend, bog ein blauer Kombi hinter dem 55-Jährigen in den Kreisel ein. Dabei übersah der Kombi-Fahrer offenbar den aus Stadtallendorf stammende Roller-Fahrer und fuhr auf diesen auf. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Zur ärztlichen Behandlung begab er sich in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein rund 150 Euro teurer Schaden. Ohne sich um den gestürzten Scooter-Fahrer zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

