Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei Quads im Südkreis entwendet

Ennepetal / Schwelm (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Montag (09.10.) gegen 05:50 Uhr ein in der August-Bendler-Straße in Schwelm geparktes Quad eines 61-jährigen Schwelmers. Sie flüchteten anschließend in Richtung Haynauer Straße von der Örtlichkeit.

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 07.10.2023 um 18 Uhr und Montag, dem 09.10.2023 um 13 Uhr entfernten bislang unbekannte Täter ein in der Wilhelmshöher Straße in Ennepetal geparktes Quad eines 33-jährigen dort ansässigen Mannes. Am Montagmittag (09.10.) wurde das entwendete Fahrzeug dann gegen 13:20 Uhr auf der Talstraße gegenüber der Autobahnauffahrt A1 auf einem Gehweg parkend aufgefunden. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei augenscheinlich männliche Personen, die sich fußläufig mit Motorradhelmen in der Hand in Richtung Schwelm bewegten. Die beiden können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - ca. 20 - 40 Jahre alt - beige Kapuzenpullover

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten besteht, wird derzeit geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

