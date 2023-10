POL-EN: Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 07.10.2023 in der Zeit von 0 Uhr bis 07.22 Uhr warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Ticketshops in der Gasstraße ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier durchwühlten die Täter den gesamten Verkaufsraum vermutlich nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: ...

