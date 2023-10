Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Breckerfeld (ots)

Am 07.10.2023, gegen 18:30 Uhr, befährt der 21-jährige Unfallverursacher aus Schalksmühle mit seinem Motorrad, Yamaha, die Hauptstraße (L528), in Fahrtrichtung Breckerfeld. In Höhe der Einmündung "Möcking" verliert der Unfallverursacher in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und stürzt. Hierbei wird er leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell