Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (28.07.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Frau gegen 15.30 Uhr beim Ausparken ein Auto in der Münchner Straße und fuhr danach weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Frau parkte zunächst in einer Parkbucht am Fahrbahnrand. Beim Ausparken verursachte sie einen Schaden an dem Auto, welches links von ihr stand. Danach fuhr die Frau in südliche Richtung davon.

Der Vorfall konnte teilweise durch Zeugen beobachtet werden. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ungefähr 70 Jahre, kurze Haare. Das Auto der Frau kann wie folgt beschrieben werden: grau, Teilkennzeichen A-CF, Schaden an der linken Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell