Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Busfahrer unter Alkoholeinfluss

Kell am See (ots)

Am heutigen Montagmorgen, dem 4. März, meldete ein Fahrgast eines Linienbusses, der von Saarburg in Richtung Kell am See unterwegs war, dass der Fahrer in Schlangenlinien und teils mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würde.

Beamte der Polizeiinspektion Hermeskeil stoppten den Bus in Kell am See und kontrollierten den Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der 44-Jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Beamten beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren gegen den Busfahrer dauern an.

Die ca. 60 Fahrgäste, bei denen es sich um Schülerinnen und Schüler im Alter von 12-17 Jahren handelte, konnten den Bus an der Kontrollörtlichkeit verlassen und zu Fuß ihren Schulweg fortsetzen.

