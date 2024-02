Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Abbiegen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Mannheimer Landstraße von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld. Als er um kurz nach 18:30 Uhr nach links auf die Auffahrt zur B 535 abbiegen wollte, übersah er den aus Richtung der Friedrichsfelder Landstraße entgegenkommenden Smart eines 37-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich der Smartfahrer leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Die Autos wurden abgeschleppt. Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

