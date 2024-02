Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Junger Fahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 22-Jähriger mit einem Audi auf der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Edingen. Auf Höhe einer Bankfiliale wendete er und fuhr in Richtung der Kreuzung zur Brückenstraße. Aus eben dieser Brückenstraße wollte ein 45-Jähriger mit seinem BMW um kurz vor 19 Uhr nach links in die Seckenheimer Hauptstraße abbiegen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Audi-Fahrer das Rotlicht an der Ampel und kollidiert so mit dem abbiegenden BMW. Durch den Zusammenprall verletzte sich der 45-Jährige leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf gut 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zur Sperrung der Gleise der Straßenbahnlinie 5. Erst knapp eine Stunde später konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. Das Polizeirevier Ladenburg nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-9305-0 zu melden.

