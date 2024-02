Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten - PM 1

Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5 (ots)

Gegen 11 Uhr ereignete sich am Donnerstag ein Auffahrunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf ein auf der mittleren Fahrspur befindliches Fahrzeug auf. Die beiden Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs kamen mutmaßlich leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zum Zwecke der Unfallaufnahme mussten die rechte und die mittlere Fahrspur gesperrt werden. Im betroffenen Bereich kommt es derzeit zu einem Rückstau von knapp 5 Kilometer.

