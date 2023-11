POL-SO: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Möhnesee (ots) - Unbekannte Täter brachen am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 16:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Jägerstraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und eine Geldkassette sowie eine Flasche Alkohol entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

