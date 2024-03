Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Mit einem Auto vor einer Polizeistreife geflüchtet und anschließend Widerstand geleistet - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Um sich einer beabsichtigten Verkehrskontrolle zu entziehen ist am Dienstagabend ein alkoholisierter Autofahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hauptstraße und der Spittelbergstraße vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat den Beamten bei einer anschließenden Kontrolle Widerstand geleistet. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen oder durch die rasante Autofahrt eventuell gefährdete Personen.

Gegen 20.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Begegnungsverkehr auf der Hauptstraße ein Suzuki Swift Kleinwagen auf, an welchem im Bereich der Fahrzeugfront eine nicht zugelassene rote Beleuchtung angebracht war. Zum Zwecke einer beabsichtigten Verkehrskontrolle wendeten die Beamten und fuhren dem Suzuki hinterher. Den per Signal gegebenen Haltezeichen folgte der 38-jährige Suzuki-Fahrer nicht. Im Gegenteil, der Mann beschleunigte stark und versuchte mit einer Geschwindigkeit weit über dem erlaubten Wert vor der Polizei, die am Streifenwagen mittlerweile Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte, über die Hauptstraße und über die Spittelbergstraße zu flüchten. Schließlich stoppte der Mann in der Spittelbergstraße und versuchte zu Fuß abzuhauen. Die Beamten konnten den offensichtlich alkoholisierten Mann einholen und vorläufig festnehmen. Einen angebotenen Alkoholtest verweigerte der 38-Jährige. Bei der beabsichtigten Verbringung zur Dienststelle widersetzte sich der Mann und leistete den Beamten heftig Widerstand. Diese mussten Pfefferspray einsetzen und dem Festgenommenen schließlich Handschließen anlegen. Neben der Durchführung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für seine Handlungen verantworten.

Wie oben schon beschrieben, sucht die Polizei zu der Autofahrt des Mannes mit überhöhter Geschwindigkeit Zeugen oder auch Personen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt eventuell gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, in Verbindung zu setzen.

