Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6158 zwischen Rielasingen-Worblingen und Überlingen am Ried - Radfahrer schwer verletzt (19.03.2024)

Singen, K6158 (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Rielasingen-Worblingen und Überlingen am Ried am Dienstagnachmittag. Gegen 15 Uhr war ein 69-jähriger Chevrolet-Fahrer auf der K6158 von Überlingen a.Ried in Richtung Rielasingen-Worblingen unterwegs. Zeitgleich querte ein 37-jähriger Radfahrer, sein Fahrrad schiebend, die Straße. Der 69-Jährige bremste um mit gemäßigter Geschwindigkeit an dem Radler, der in der Mitte der Straße stehenblieb, vorbeizufahren. Als sich das Auto auf Höhe des 37-Jährigen befand, lief der Mann jedoch plötzlich weiter, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Dabei prallte der Radfahrer erst auf die Motorhaube und anschließend mit dem Kopf gegen die Wundschutzscheibe des Chevrolets. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Schadenshöhe am Fahrrad ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell