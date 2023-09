Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vito

Balve (ots)

Am Glashüttenweg wurde in einen Vito Tourer eingebrochen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz parallel zu den Bahnschienen, unmittelbar an der dortigen Bahnunterfühung. Der oder die Täter zerstörten mehrere Fenster des Wagens, verteilten die Ladung rund um das Fahrzeug und stahlen die Zulassungsbescheinigung und die Kennzeichen. Die Tatzeit ist unbekannt, da der Vito dort bereits seit mehreren Wochen parkte. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell