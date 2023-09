POL-MK: Wohnwagen gestohlen

Lüdenscheid (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Börsenstraße ein schwarzer Mercedes-Benz der A-Klasse durchwühlt. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Innere und entwendeten u.a. Zulassungsbescheinigung, eine Halskette sowie Parfüm. Am Montag zwischen 9.30 und 15.30 Uhr wurde in dem AOK-Parkhaus an der Weststraße ein VW ...

