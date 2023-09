Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch/ E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

Am Montagvormittag, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Gartentor und eine Terrassentür auf, rissen eine Gegensprechanlage aus der Wand und zerstörten sie und durchwühlten dann das Haus. Die Täter verschwanden mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Montagvormittag, zwischen 10 und 12 Uhr, wurde an der Schlesischen Straße ein E-Scooter gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers hatte er das Elektrokleinfahrzeug mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer befestigt. (cris)

