Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Eine Tonne schwere Stanzmaschine landet auf der Baarstraße

Iserlohn (ots)

Der Fahrer eines VW Crafter Gespanns hat gestern am späten Mittag, gegen 14.45 Uhr, auf der Baarstraße seine Ladung verloren. Die eine Tonne schwere Stanzmaschine war mit vier Spanngurten auf dem Anhänger nur unzureichend gesichert. In Höhe der Kastanienallee rutschte sie vom Hänger und schlug auf dem Asphalt auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Polizeibeamte nahmen einen Verkehrsunfall auf und zeigten den Fahrer des Gespanns wegen Verstoßes gegen Ladungssicherungsvorschriften an. (dill)

