Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht zum Montag wurden am Büttmecker Weg diverse Pkw-Kennzeichen gestohlen. Der erste Betroffene meldete sich am Montag kurz vor 6.30 Uhr bei der Polizei. Vor Ort wurden die Polizeibeamten von mehreren Fahrzeughaltern angesprochen, die alle dasselbe Problem hatten: Unbekannte hatten entweder beide oder die hinteren Kennzeichen abgerissen. Am Büttmecker Weg waren mindestens neun Fahrzeuge betroffen. Zwischen Freitag und Sonntagnachmittag wurden von einem Fahrzeug an der Ihmerter Straße die Kennzeichen gestohlen. Möglicherweise haben am Morgen nicht alle Betroffenen den Verlust bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell