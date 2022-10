Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kellerbrand

Pleckhausen (ots)

Über die Rettungsleitstelle Montabaur wurde der PI Straßenhaus am 08.10.2022 gegen 17:30 Uhr ein Kellerbrand in einem Gebäude in Pleckhausen gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass eine bereits länger nicht mehr genutzte Sauna durch einen technischen Defekt in Brand geriet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand abgelöscht werden, so daß es lediglich zu einem Schaden im geringen fünfstelligen Bereich kam.

