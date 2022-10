Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Linz vom 08./09.10.22

Neuwied (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am späten Samstagabend oder am frühen Sonntagmorgen kam es in Unkel, in der Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 36 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparktes Fahrzeug wurde an der hinteren linken Stoßstange merklich beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen den ebenfalls geparkten Mercedes Benz des Geschädigten. Wer hat einen Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Linz. Tel: 02644-9430

Körperverletzungsdelikte bei privater Feier

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Linzer Gaststätte zu zwei Körperverletzungsdelikten. Der eine Beschuldigte schlug seinem Nebenbuhler mehrmals ins Gesicht. Der Geschädigte trug hiervon leichte Verletzungen davon. Diese Auseinandersetzung war nach kurzem Gerangel schließlich erledigt. Der Gastgeber war verärgert über die Störung seiner Feier und schlug seinerseits dem Störenfried ins Gesicht. Ob die Gäste schließlich noch ein Versöhnungsbier zusammen tranken ist nicht bekannt.

