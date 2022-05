LPI-SHL: Brandfall

Bad Salzungen (ots) - In der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen touchierten Mittwochnachmittag die Außenspiegel zweier Wagen. Ein 57-Jähriger wollte mit seinem VW rechts an einem an der Ampel stehenden Skoda vorbeifahren, da er bereits grün hatte. Beim Vorbeifahren streifte er den anderen Wagen, sodass die Spiegel beider Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

