LPI-SHL: Berauschte Fahrt

Schleusegrund (ots) - In der Nacht zu Donnerstag gegen 01:50 Uhr kamen Kameraden der Feuerwehr und Polizeikräfte bei einem Wohnhausbrand in der Heidelbachstraße in Schleusegrund zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Balkonbereich des Einfamilienhauses zu einem Brand, der in der weiteren Folge auf die Fassade übergriff. Durch die 70-jährige Bewohnerin wurde die Rettungsleitstelle informiert. Nachfolgend konnte das Feuer zeitnah gelöscht und somit ...

