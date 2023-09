Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Sachbeschädigungen an parkenden Pkw

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Börsenstraße ein schwarzer Mercedes-Benz der A-Klasse durchwühlt. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Innere und entwendeten u.a. Zulassungsbescheinigung, eine Halskette sowie Parfüm.

Am Montag zwischen 9.30 und 15.30 Uhr wurde in dem AOK-Parkhaus an der Weststraße ein VW Golf beschädigt. Unbekannte brachen Teile einer Tür-Abdeckung ab. Der Wagen hatte auf der unteren Parkebene gestanden. In einem zweiten Fall in demselben Parkhaus gibt es Täterhinweise: Zwei Scheiben eines Opel Corsa wurden eingeschlagen. Auf der Rückbank lagen vier Pakete mit Neuware. Der oder die Täter stahlen drei Pakete sowie das Kleingeld aus der Mittelkonsole. Eine Zeugin beobachtete kurz nach 17 Uhr einen Mann vor dem Opel. Er erklärte, er habe "sein Auto kaputt gemacht" und ein Freund helfe ihm dabei, es zu reparieren. Die Zeugin glaubte diese Geschichte zunächst, obwohl sie den Mann noch beobachtete, wie er die Treppen runter in Richtung Weststraße lief. Während der Heimfahrt überkamen sie Zweifel und sie informierte von zuhause aus die Polizei über die Begegnung. Inzwischen hatte auch die Corsa-Fahrerin den Einbruch in ihren Wagen festgestellt und die Polizei gerufen.

Die Zeugin schätzt den unbekannten Mann auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahren und eine Größe zwischen 1,75 und 1,80 Meter. Er ist schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Auffällig waren seine ungepflegten Zähne. Er trug eine helle ¾ Hose, eine dunkelblaue Jacke, eine rote Cap und einen Rucksack. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)

