POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Überlinger Straße - grauen 3er BMW angefahren und geflüchtet (19.03.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend, zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr, auf der Überlinger Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 55 am Fahrbahnrand geparkten grauen 3er BMW, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den dabei verursachten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer jedoch anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

