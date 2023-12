Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wittelsbachschule

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag (08.12.2023), gegen 14 Uhr, brach in einem Klassenzimmer in der Wittelsbachschule, aus ungeklärter Ursache, ein Feuer aus. In der Grundschule waren zur Zeit des Brandausbruchs etwa 50 Kinder im Hortbetrieb anwesend. Diese konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

