POL-PPRP: Stromkasten brennt in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag (08.12.2023)kam es gegen 14:50 Uhr an einem Stromverteilerkasten im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bertolt-Brecht-Straße aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand. Ersten Einschätzungen nach wird der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

