Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Einbruch erwischt

Ludwigshafen (ots)

Eine Zeugin meldete am 14.09.2023, gegen 19 Uhr, dass zwei Männer versuchen würden in eine Wohnung in der Rottstraße einzubrechen. Vor Ort konnten diese von den Polizeikräften angetroffen werden. Einer der Männer, ein 49-Jähriger, gab an, es würde sich bei der Wohnung um die seiner Mutter handeln. Diese sei in einem Altersheim untergebracht. Er habe ihr Dokumente bringen wollen und weil ihm ein Schlüssel fehlte, wollte er versuchen, sich anderweitig Zutritt zu verschaffen. An der Wohnungstür entstand ein sichtbarer Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Der 49-Jährige hatten neben Einbruchswerkzeug auch zwei Messer bei sich. Zudem räumte er den Polizeikräften gegenüber ein, er habe Marihuana konsumiert. Ein Drogentest bei seinem 24-jährigen Begleiter reagierte positiv auf Kokain. Beide wurden für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell