BPOLI EBB: 46 Quadratmeter Graffiti

Zittau (ots) - 27.08.2023 / 13:30 Uhr / Zittau Bundespolizisten nahmen am 27. August 2023 in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter fest. Die Beamten stoppten den 40-jährigen Tschechen um 13:30 Uhr in der Dresdner Straße. Er war in der Vergangenheit wegen unerlaubtem Rauschgiftbesitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden oder soll für 44 Tage inhaftiert werden. Da der Mann die offenen 267,80 Euro zahlen konnte, blieb er ein freier Mann. Rückfragen bitte an: ...

mehr