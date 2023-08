BPOLI EBB: Mann entgeht Haftstrafe

Zittau, Ostritz (ots) - 24.-25.08.2023 / Zittau, Ostritz Die Bundespolizei hat in Zittau und in Ostritz insgesamt 22 Migranten aufgegriffen. Die Beamten kontrollierten am 24. August 2023 an der Zittauer Kreuzung zwischen Görlitzer und Leipziger Straße um 15:55 Uhr vier Syrer sowie um 17:30 Uhr in Ostritz neun Männer aus Somalia, aus Äthiopien und aus Syrien. Am heutigen 25. August wurden um 08:20 Uhr wieder in Ostritz ...

