Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei greift 131 Migranten auf

Bautzen, Bischofswerda, Burkau, Ostritz, Zittau (ots)

25.-28.08.2023 / Bautzen, Zittau, Ostritz, Bischofswerda, Burkau

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat am vergangenen Wochenende im Großraum Zittau und Bautzen insgesamt 131 eingeschleuste Migranten und drei Schleuser aufgegriffen.

Zwischen Freitag und dem heutigen Montagmorgen haben Bundes- und Landespolizisten in Bautzen, in Nechern, am BAB4-Rastplatz Oberlausitz, in Bischofswerda, in Rammenau und in Burkau 107 Menschen aus Syrien und aus der Türkei festgestellt. Im gleichen Zeitraum waren es in Ostritz und in Zittau 24 Syrer und Afghanen. Es handelt sich meist um Männer zwischen 17 und 35 Jahren, die keine Reisedokumente dabeihatten.

Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen stoppte am 25. August auf der Autobahn 4 bei Bautzen um 17:50 Uhr zwei syrische Schleuser und drei illegal eingereiste Landsmänner. Die beiden 35 und 36 Jahre alten Männer leben in Berlin und haben die drei Mitfahrer gerade bei Bautzen abgeholt um sie ins Landesinnere zu bringen. Sie waren kurz zuvor von unbekannten Schleusern ins Bundesgebiet gebracht worden. Die beiden Abholfahrer müssen sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten und wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am 26. August kontrollierten Beamte um 07:30 Uhr bei Burkau zwei 39- und 48-jährige Syrer, die gerade zu Fuß auf der B 98 unterwegs waren und eine Syrerin abholen wollten, die kurz zuvor in Burkau aufgegriffen worden war. Die beiden Männer leben in Deutschland. Es wird wegen der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ermittelt.

Alle Migranten stellten auf der Dienststelle ein Schutzersuchen und wurden an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeschickt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat auch die Schleuser im Blick, die die Migranten von Polen und Tschechien kommend im hiesigen Grenzgebiet abgesetzt haben. Sie bittet um etwaige Hinweise zu Schleuserfahrzeugen und Tätern unter 03586 / 76020.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell