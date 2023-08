Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 07.08.2023, in der Zeit von 13.40 Uhr bis 16.00 Uhr, den auf einem Firmenparkplatz am Wierlings Esch in Dülmen geparkten schwarzen Kia eines 39-jährigen Dorsteners am Heck und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

