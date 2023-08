Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Merschstraße

Kleinwagen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Coesfeld (ots)

Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich eine 67-jährige Autofahrerin aus Ascheberg am 07.08.2023, gegen 16.45 Uhr, einem ihr auf der Merschstraße in Ascheberg, Herbern entgegenkommenden beigefarbenen Kleinwagen (mit orangefarbenen Zierstraifen) aus. Dazu lenkte sie ihr Auto abrupt in eine freie Parklücke und beschädigte hierbei ein geparktes Auto. Der unbekannte Kleinwagenfahrer hätte ihr zuvor den Vorrang der Durchfahrt, laut dortiger Verkehrsregelung, gewähren müssen.

Ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte er seine Fahrt fort.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

