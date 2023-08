Coesfeld (ots) - Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich eine 67-jährige Autofahrerin aus Ascheberg am 07.08.2023, gegen 16.45 Uhr, einem ihr auf der Merschstraße in Ascheberg, Herbern entgegenkommenden beigefarbenen Kleinwagen (mit orangefarbenen Zierstraifen) aus. Dazu lenkte sie ihr Auto abrupt in eine freie Parklücke und beschädigte hierbei ein geparktes ...

