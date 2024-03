POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/ Rhein-Neckar-Kreis: LKW kommt ins Rollen und kracht gegen Hauswand

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer mit einer Beifahrerin auf dem Luisenring in Richtung Parkring, als er an der Kreuzung zur Holzstraße eine rote Ampel missachtete und in Folge dessen einen Verkehrsunfall verursachte. Ein 28-Jähriger fuhr mit seiner schwangeren ...

mehr