POL-MA: Mannheim: Autofahrer ohne Führerschein missachtet rote Ampel, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet zu Fuß

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer mit einer Beifahrerin auf dem Luisenring in Richtung Parkring, als er an der Kreuzung zur Holzstraße eine rote Ampel missachtete und in Folge dessen einen Verkehrsunfall verursachte.

Ein 28-Jähriger fuhr mit seiner schwangeren Beifahrerin in einem Alfa Romeo auf der Holzstraße, wollte auf den Luisenring in Fahrtrichtung Friedrichsring abbiegen und wurde dabei von dem über die rote Ampel fahrenden Peugeot-Fahrer erfasst.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß an den jeweiligen Fahrzeugfronten so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Nach dem Aufprall flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß vom Unfallort. Bei anschließenden Ermittlungen konnte die Identität des Mannes jedoch geklärt werden und es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die schwangere Beifahrerin aus dem Alfa Romeo wurde zur Sicherheit in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt. Verletzungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

