POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Feuerwehrgebäude - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Johann-Wilhelm-Straße. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin befährt die Johann-Wilhelm-Straße, als sie auf Höhe eines Supermarktes an einem am Fahrbahnrand geparkten BMW hängen bleibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe, ...

