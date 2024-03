Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Im Vorbeifahren Auto beschädigt

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Johann-Wilhelm-Straße. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin befährt die Johann-Wilhelm-Straße, als sie auf Höhe eines Supermarktes an einem am Fahrbahnrand geparkten BMW hängen bleibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe, der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Da der BMW verbotswidrig am Fahrbahnrand abgestellt wurde, wurde der 30-jährige Eigentümer des BMW ebenfalls verwarnt.

