Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit 2.500 Euro Sachschaden

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 15:40 Uhr auf der Hauptstraße. Eine 65-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Neckarsteinacher Straße, als sie an der Einmündung zur Rahmengartenstraße nach links in diese abbiegen wollte. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die Frau vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 43-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr in der Folge auf den Fiat auf. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500.

