Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hundesalon erneut Ziel von Einbrechern

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: zwischen 24.01.2024, 18.00 Uhr, und 25.01.2024, 07.50 Uhr;

Nachdem es erst im September des vergangenen Jahres zu einem Einbruch in einen Hundesalon in Gronau gekommen war, brachen nun Unbekannte erneut in das Geschäft an der Enscheder Straße ein. Dabei erbeuteten sie Bargeld sowie einen Laptop. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 07.50 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Link zur Pressemeldung im September 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5598763 (db)

