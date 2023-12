Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger von Pkw erfasst

Neuss (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten 55-jährigen Mann aus Neuss kam es am Sonntag (17.12.), gegen 01:55 Uhr, an der Kreuzung Hochstadenstraße / Welderstraße im Ortsteil Hoisten. Ein 48-jähriger Mann aus Neuss war in seinem Pkw unterwegs und wollte von der Hochstadenstraße nach links in die Welderstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen wollte er den Abbiegevorgang abschließen, bevor ein ihm entgegenkommendes Auto die Kreuzung querte. Dabei hat der 48-Jährige den zu Fuß gehenden 55-Jährigen, der gerade dabei war, die Welderstraße zu überqueren, beim Abbiegevorgang übersehen. Infolgedessen ist der Fußgänger auf das Auto geprallt, wurde am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 48-Jährigen entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Während dunkel gekleidete Personen kaum wahrnehmbar sind, steigt die Sichtbarkeit mit heller und nochmals mit reflektierender Kleidung. Schlechte Witterung wie Nebel, Regen und Schneefall führen gemeinsam mit Dunkelheit oftmals zu schwierigen Lichtverhältnissen. Zudem reduzieren entgegenkommende Lichtquellen die Wahrnehmbarkeit dunkel gekleideter Personen. Daher empfiehlt die Polizei reflektierende Kleidung zu tragen, denn die Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit. https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-1

