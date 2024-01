Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Wismar (ots)

Am gestrigen Abend ist es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen, bei der ein 40-jähriger Deutscher verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen gegen 19:30 Uhr vier männliche Personen den Geschädigten aufgesucht und ihn aufgrund einer vorangegangenen Streitigkeit geschlagen und bedroht haben. Eine der Personen soll außerdem einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben. Der Geschädigte erlitt Schmerzen und wurde durch Rettungskräfte in das Krankenhaus in Wismar gebracht. Durch eingesetzte Polizeikräfte konnten im Nachgang drei der Täter gestellt werden. Es handelt sich dabei um drei 17- bis 24-jährige Deutsche, die alkoholisiert waren. Bei der Durchsuchung der Personen konnte bei dem 17-Jährigen eine Softairpistole, die die Einsatzkräfte sicherstellten, aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

