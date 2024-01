Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle aufgrund umgestürzter Bäume

Nordwestmecklenburg (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Nordwestmecklenburg, bei denen Fahrzeugführer mit Bäumen kollidierten, die aufgrund des starken Windes zuvor auf die Straße gefallen waren.

Gegen 05:15 Uhr fuhr der 61-jährige Fahrzeugführer eines Nissan entlang der Wittenburger Straße bei Badow in Richtung Wittenburg, als vor ihm plötzlich ein Baum auf die Straße fiel. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Durch die Freiwillige Feuerwehr Schildetal wurde der auf der Straße liegende Baum, der beim Fallen auch eine Stromleitung beschädigte, beräumt. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig halbseitig gesperrt.

Gegen 07:15 Uhr kam es außerdem auf der K45 bei Dassow zu einem ähnlichen Unfall. Der 85-jährige Fahrzeugführer eines Toyota fuhr in Richtung Dassow und kollidierte mit einem auf der Straße liegenden Baum. Der Fahrer erkannte das Hindernis offenbar nicht rechtzeitig, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Durch ein umherschleuderndes Baumteil wurde der entgegenkommende Skoda einer 36-jährigen Fahrerin beschädigt. An beiden Fahrzeugen, von denen eines abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Dassow entfernte den auf der Straße liegenden Baum. Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

