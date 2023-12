Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zum Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 50-jähriger Audi-Fahrer bog am Donnerstag gegen 7:15 Uhr von der L 597 nach links auf die Auffahrt zur B 535 ab, während eine 55-jährige Ford-Fahrerin zeitgleich auf der L 597 von Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim-Seckenheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich der L 597 mit der Zufahrtsstraße zur B 535 missachtete der Audi-Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt der entgegenkommenden Ford-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell