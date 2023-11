Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheiben eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte schlugen eine Scheibe eines Transporters ein. Das stellt ein 46-Jähriger am 02.11.2023, gegen 6 Uhr, fest. Das Fahrzeug hatte seit Dienstag (31.10.2023), 22 Uhr, in der Bürgermeister-Butscher-Straße gestanden. Es gelang den Unbekannten einen Akku im Wert von rund 100 Euro zu stehlen. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Auch in einem Parkhaus in der Ludwig-Reichling-Straße wurde zwischen dem 31.10.2023, 7:15 Uhr, und dem 02.11.2023, 14:50 Uhr, eine Autoscheibe eingeschlagen. Unbekannte entwendeten aus dem Fahrzeuginnern Kleingeld sowie eine Lautsprecherbox. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell