POL-GM: Kradfahrer stürzt nach Überholvorgang

Gummersbach (ots) - Am Donnerstagmittag (5. Juli) kam es auf der Gummersbacher Straße im Bereich des McDrive zu einer Unfallflucht. Eine etwa 60 bis 70 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen SUV beschädigte gegen 11.20 Uhr beim Ausparken eine Säule in der Einfahrt und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Frau hatte schwarze Haare. Hinweise zu dem schwarzen Pkw oder der Fahrerin bitte an das ...

mehr