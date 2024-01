Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Glätteunfälle mit leicht verletzten Personen

Nordwestmecklenburg (ots)

Am 19. Januar 2024 kam es im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgrund des winterlichen Wetters zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Personen.

Gegen 13:00 Uhr fuhr der 63-jährige Fahrzeugführer eines Peugeot entlang der K7 in Richtung der B208. Auf einer Schneeverwehung in einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er touchierte dabei die Schutzplanke und einen Baum und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer und sein 61-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Am Transporter, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Eine Stunde später kam es außerdem auf der K28 zu einem Verkehrsunfall, bei dem es der 43-jährigen Fahrzeugführerin eines Skoda ähnlich erging. Die Fahrerin war in Richtung Brüsewitz unterwegs und habe aufgrund bisher ungeklärter Ursache in einer Schneeverwehung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie ist anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Die Frau verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Am abgeschleppten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

