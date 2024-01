POL-HWI: Jugendlicher E-Roller-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Wismar (ots) - Innerhalb der zurückliegenden Tage wurden der Wismarer Polizei mehrere Einbrüche in Gartenlauben im Wismarer Stadtteil Wendorf gemeldet. Bereits am Freitag teilte ein Hinweisgeber der Polizei einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Seeblick mit. Insgesamt konnten die Beamten hier zehn betroffene Lauben feststellen. In den meisten Fällen wurden die Innenräume durchwühlt. Der ...

