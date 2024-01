POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Schönberg (ots) - Am gestrigen Tag kam es auf der Hauptstraße in Roduchelstorf zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver. Gegen 07:15 Uhr fuhr die 21-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo die B104 in Richtung Rehna entlang und wollte den vor ihr befindlichen LKW überholen. Dabei sah sie scheinbar die auf der Gegenfahrbahn herannahende 39-jährige Fahrzeugführerin eines VW Caddy nicht rechtzeitig und es ...

