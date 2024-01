Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gadebusch (ots)

Am heutigen Tag kam es auf der B104 zwischen Lützow und Gadebusch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem eine Person verletzt wurde.

Kurz vor 06:00 Uhr fuhr der 65-jährige Fahrzeugführer eines Ford in Richtung Gadebusch. Als er nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, kollidierte er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden 35-jährigen Fahrzeugführer, der ebenfalls einen Ford fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 36-Jährige leicht und wurde durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Schwerin gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt und die Fahrbahn voll gesperrt werden. Mit der Bereinigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Vollsperrung gegen 09:00 Uhr aufgehoben.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

