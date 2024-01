Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wismar (ots)

Am gestrigen Tag sind unbekannte Täter im Wohngebiet Ostseeblick in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. Die Täter nutzten die Dunkelheit des späten Nachmittages aus, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern und durchwühlten die Räumlichkeiten. In beiden Fällen entwendeten die Täter Bargeld beziehungsweise Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert. Zeugen, die in den Straßen An der Dünung und Wellengang ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 zu melden.

Die Polizei erinnert gleichzeitig daran: Grundsätzlich sollten die Eingangstüren der Wohnung oder des Hauses abgeschlossen sein, auch wenn Sie nur für kurze Zeit weg sind. Balkon- und Terrassentüren sollten bei Abwesenheit geschlossen gehalten werden. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster.

Außerdem steht allen Bürgerinnen und Bürgern auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Schwerin zur Verfügung. Die umfassende Beratung ist kostenfrei. Für eine Terminvereinbarung nutzen Sie bitte die Nummer 0385 51803056.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell