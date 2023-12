POL-HWI: Korrektur zur Meldung: Vermisster Mann aus Boltenhagen tot aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Wismar (ots) - Nachdem es am 07. Juli 2023 zu einer räuberischen Erpressung in einem Sonderpostenmarkt in Karow gekommen ist (siehe hierzu die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 08.07.2023), konnte der Tatverdächtige am 17. Dezember durch Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Wismar vorläufig festgenommen werden. Durch die Arbeit des Kriminalkommissariats Wismar konnte der zunächst unbekannte Täter ...

